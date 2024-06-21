PATERNÒ: SCONTRO TRA UNA FIAT PUNTO E UNO SCOOTER, FERITO UN GIOVANE

Oggi, 21 giugno, intorno alle ore 18, si è verificato un incidente a Paternò. Una Fiat Punto e uno scooter si sono scontrati per cause che sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Il sini...

A cura di Redazione 21 giugno 2024 18:43

