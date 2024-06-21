PATERNÒ: SCONTRO TRA UNA FIAT PUNTO E UNO SCOOTER, FERITO UN GIOVANE
Oggi, 21 giugno, intorno alle ore 18, si è verificato un incidente a Paternò. Una Fiat Punto e uno scooter si sono scontrati per cause che sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Il sini...
Oggi, 21 giugno, intorno alle ore 18, si è verificato un incidente a Paternò.
Una Fiat Punto e uno scooter si sono scontrati per cause che sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Il sinistro è avvenuto in via Sardegna, nei pressi di via Tito Speri.
Ad avere la peggio è stato il ragazzo a bordo dello scooter, che è caduto a terra in seguito all'urto.
Sul posto è intervenuta prontamente un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure al giovane. Dopo le prime verifiche, il ragazzo è stato trasferito all'ospedale per ulteriori accertamenti e cure.
Fortunatamente, non sembra aver riportato gravi conseguenze.
L'incidente ha causato rallentamenti nel traffico nel tratto interessato, con disagi per gli automobilisti.
Grazie alla segnalazione e alle foto inviate dal nostro fedelissimo lettore Santi, siamo stati in grado di documentare l'accaduto.