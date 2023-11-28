PATERNO’: SCONTRO TRA UN’AUTO DELLA POLIZIA LOCALE E UNA FORD – LE FOTO
Scontro tra una vettura Ford, e una Fiat Panda della Polizia Locale, ieri mattina intorno alle ore 8 in via Mediterraneo.
Lo scontro, avvenuto per fortuna mentre le vetture procedevano a bassa velocità, per fortuna non ha causato feriti, ma solo spavento e qualche leggera contusione.
Ignota l’esatta dinamica dell’incidente, che sarà stabilita dalle perizie fatte sul luogo dalle forze dell’ordine.
Lievi anche i danni alle vetture, ma che comunque necessitano di riparazione.
Sul posto non è stato necessario l’intervento di ambulanze o di mezzi di supporto.