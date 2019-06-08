PATERNO': SCONTRO TRA UN’AUTO E CAMION DEI VIGILI DEL FUOCO AL CORSO ITALIA, UN FERITO

Incidente stradale questo pomeriggio, intorno le ore 17 al Corso italia.Si sono scontrate una Ford Fusion ed un mezzo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, le cause dello scontro non sono...

Incidente stradale questo pomeriggio, intorno le ore 17 al Corso italia.

Si sono scontrate una Ford Fusion ed un mezzo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, le cause dello scontro non sono ancora state rese note, quanto accaduto è ancora al vaglio della Polizia Municipale intervenuta sul posto, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro.

In seguito al violento impatto è rimasta ferita una persona, l'occupante dell'autovettura che è stata trasportata all'ospedale S.Salvatore di Paternò per ulteriore controlli, secondo le primissime informazioni non avrebbe riportato gravi conseguenze.

E' molto probabile che il sinistro sia stato causato da una mancata precedenza alla base e di una valutazione errata dei tempi sulla manovra da effettuarsi per l'immissione nel parcheggio.