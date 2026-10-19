Paternò, scooter finisce a terra all'incrocio tra via della Libertà e via Circonvallazione

L'episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16:30. Il mezzo è rimasto riverso sulla carreggiata. Ancora da chiarire la dinamica e l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

A cura di Redazione 19 ottobre 2026 21:11

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