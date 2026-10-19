Paternò, scooter finisce a terra all'incrocio tra via della Libertà e via Circonvallazione
L'episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16:30. Il mezzo è rimasto riverso sulla carreggiata. Ancora da chiarire la dinamica e l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli.
PATERNÒ – Uno scooter è finito a terra nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, all'incrocio tra via della Libertà e via Circonvallazione, a Paternò.
L'episodio si è verificato intorno alle ore 16:30, quando il mezzo a due ruote è rimasto riverso su un fianco, occupando parte della carreggiata in corrispondenza dell'intersezione stradale.
Dalla fotografia si vede lo scooter adagiato sull'asfalto, con la parte inferiore del veicolo rivolta verso l'alto, mentre alcune automobili risultano parcheggiate lungo la strada.
Al momento la dinamica dell'accaduto resta da chiarire. Non è noto se il conducente abbia perso autonomamente il controllo del mezzo oppure se nell'episodio siano rimasti coinvolti altri veicoli.
Non sono disponibili informazioni confermate sull'eventuale presenza di feriti, né su possibili interventi dei soccorritori o delle forze dell'ordine.
L'episodio si è verificato in un incrocio della viabilità cittadina. Restano da accertare le circostanze che hanno portato lo scooter a finire sull'asfalto e le eventuali conseguenze per le persone coinvolte.
Seguiranno aggiornamenti qualora emergano ulteriori informazioni.