PATERNO': SCOOTER SFONDA LUNOTTO DI UN’AUTO

Incidente in Corso Italia a Paternò. Lo scontro è stato molto violento, tanto da sfondare il lunotto posteriore di un’auto, una Opel Agila. L'incidente è successo oggi intorno alle ore 14.30 quando uno scooter, guidato da un ragazzo, ha tamponato una macchina al Corso Italia, anche se la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per lo scooterista, che nonostante il forte impatto non ha riportato feriti gravi, e neanche per gli occupanti della vettura.

Rallentamenti si sono verificati nel tratto interessato dal sinistro.