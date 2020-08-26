95047

PATERNO': SCOOTER SFONDA LUNOTTO DI UN’AUTO

26 agosto 2020 15:48
Cronaca
Incidente in Corso Italia a Paternò. Lo scontro è stato molto violento, tanto da sfondare il lunotto posteriore di un’auto, una Opel Agila. L'incidente  è successo oggi intorno alle ore 14.30 quando uno scooter, guidato da un ragazzo, ha tamponato una macchina al Corso Italia, anche se la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri  per i rilievi di rito.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per lo  scooterista, che nonostante il forte impatto non ha riportato feriti gravi, e neanche per gli occupanti della vettura.

Rallentamenti si sono verificati nel tratto interessato dal sinistro.

