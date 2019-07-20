PATERNÒ: SCOPERTA MAXI PIANTAGIONE DI CANAPA INDIANA: ARRESTATI I DUE COLTIVATORI
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza due biancavillesi di 55 e 23 anni, poiché ritenuti responsabili di produzione illecita di sostanze stupefacenti.
Grazie anche alla collaborazione di un velivolo del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, i militari sul campo, ieri pomeriggio, dopo un lungo servizio di osservazione, hanno potuto sorprendere i correi mentre irrigavano una vasta piantagione di canapa indiana esistente in contrada Pietralunga, agro del comune di Paternò.
All’interno del fondo agricolo gli operanti hanno scoperto due diverse specie di coltivazioni: una dedicata alla canapa indiana tradizionale e l’altra alla produzione della varietà denominata “Skunk”.
In totale sono state sequestrate/i: 350 piante, il sistema di irrigazione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi di stupefacente da porre in commercio (quest’ultimo rinvenuto nelle abitazioni degli arrestati).
Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari