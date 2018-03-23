PATERNÓ: Scoperto deposito di auto rubate

“Stiamo rubando arance... ”Questa è la risposta che hanno dato agli agenti della polizia provinciale che li hanno sorpresi in un casolare di campagna in contrada “Portiere Stella” a Paternò con all’interno quattro autovetture rubate a Catania nei giorni scorsi, parzialmente smontate e pronte per essere ricettate.

Ieri nel corso di un' attività info-investigativa, i poliziotti hanno ritrovato le quattro auto oggetto di furto e anche un furgone (preso a noleggio) con all'nterno parti meccaniche e di carrozzeria asportate dalle auto presenti proprio nel casolare.

I due fermati sono A.G., 34 anni di Pedara, pregiudicato e A.P., 52 anni di Paternò . Nel corso delle indagini nelle ore immediatamente successive è stato indagato anche A.G. , 31enne pregiudicato fratello minore del fermato di Pedara, in quanto noleggiatore del furgone, presumibilmente utilizzato per il trasporto dei ”pezzi di ricambio” di provenienza furtiva.

Il 31enne interrogato non ha saputo fornire plausibili giustificazione sul noleggio e sul uso del furgone stesso, ed è stato quindi indagato in concorso con gli altri due per ricettazione. Il Pm di turno ha disposto la denuncia a piede libero e l’immediato rilascio dei tre.