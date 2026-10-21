Paternò, scoperto un garage con sette stranieri e posti letto

Garage adibito a dormitorio con posti letto presumibilmente affittati a lavoratori stranieri: scattano le verifiche.

PATERNÒ – Materassi, letti sistemati alla meglio e locali utilizzati per ospitare più persone. È lo scenario che si sono trovati davanti gli uomini delle forze dell'ordine durante un controllo effettuato nella mattinata di oggi, mercoledì 21 ottobre, nel centro abitato di Paternò.

L'attenzione si è concentrata su un immobile al piano terra di via Circonvallazione, a pochi passi da piazza Vittorio Veneto, dove alcuni ambienti, originariamente destinati ad altri usi, erano stati adattati per consentire il pernottamento di più persone.

A far emergere la situazione è stata un'operazione congiunta che ha coinvolto numerosi enti. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, personale sanitario dell'ASP e tecnici comunali.

All'interno sono stati trovati sette cittadini stranieri, appartenenti a diverse nazionalità. Per ciascuno di loro sono state avviate le verifiche sulla posizione amministrativa e sulla regolarità del soggiorno in Italia.

Secondo le informazioni raccolte, i posti letto sarebbero stati concessi in affitto, anche a persone arrivate a Paternò per trovare occupazione nel settore agricolo. Un aspetto che dovrà essere approfondito per chiarire chi gestisse gli spazi e a quali condizioni venissero utilizzati.

Durante l'ispezione, i Vigili del Fuoco hanno inoltre rimosso alcune bombole presenti nell'edificio, mentre gli altri operatori hanno esaminato le condizioni dei locali sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene.

L'intervento si è concluso con la chiusura dell'immobile, che secondo le informazioni disponibili è stato sottoposto a sequestro.

Adesso gli approfondimenti riguarderanno anche la destinazione d'uso dell'edificio e le eventuali responsabilità di chi avrebbe messo a disposizione i posti letto.

Quanto scoperto in via Circonvallazione accende nuovamente i riflettori su una questione delicata: l'utilizzo di garage e immobili non destinati ad abitazione come sistemazioni per lavoratori, spesso in condizioni che richiedono verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e abitabilità.

Non è escluso che i controlli possano portare a ulteriori sviluppi.