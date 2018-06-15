95047

PATERNÒ SCOPPIA LITE DOPO INCIDENTE STRADALE

PATERNÒ SCOPPIA LITE DOPO INCIDENTE STRADALE

A cura di Redazione Redazione
15 giugno 2018 21:26
PATERNÒ SCOPPIA LITE DOPO INCIDENTE STRADALE -
Cronaca
Condividi

Momenti di tensione in tarda serata in via Giovanni Verga a seguito di un incidente stradale.
Subito dopo il sinistro, in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, e scoppiata una violenta lite dove il conducente avrebbe tentato di aggredire con una bottiglia di vetro il conducente dell'altra vettura
Sul posto i carabinieri

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047