PATERNÒ SCOPPIA LITE DOPO INCIDENTE STRADALE
A cura di Redazione
15 giugno 2018 21:26
Momenti di tensione in tarda serata in via Giovanni Verga a seguito di un incidente stradale.
Subito dopo il sinistro, in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, e scoppiata una violenta lite dove il conducente avrebbe tentato di aggredire con una bottiglia di vetro il conducente dell'altra vettura
Sul posto i carabinieri
