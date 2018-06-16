PATERNÒ SCOPPIA LITE DOPO INCIDENTE STRADALE IN VIA GIOVANNI VERGA

PATERNÒ SCOPPIA LITE DOPO INCIDENTE STRADALE IN VIA G. VERGA

Momenti di tensione in tarda serata in via Giovanni Verga a Paternò, in seguito ad un Incidente stradale.

Subito dopo il sinistro, in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, è scoppiata una violenta lite tra i due conducenti, con uno che avrebbe tentato di aggredire con una bottiglia di vetro il conducente dell' altra vettura

Sul posto i carabinieri che hanno calmato gli animi e riportato la calma.