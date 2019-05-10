PATERNÒ: SCOPPIO E INCENDIO DI UNA CALDAIA
A cura di Redazione
10 maggio 2019 14:59
Tanta paura pochi minuti fa per un incendio divampato, in via Preposto Pulvirenti, traversina della via Roma.
Secondo le primissime informazioni, l'incendio è dovuto allo scoppio e successivo incendio di una caldaia.
Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, per domare le fiamme, sul posto in via precauzionale due ambulanze.
In aggiornamento