PATERNÒ: SCOPPIO E INCENDIO DI UNA CALDAIA

***FLASH NEWS**Tanta paura pochi minuti fa per un incendio divampato, in via Preposto Pulvirenti, traversina della via Roma.Secondo le primissime informazioni, l'incendio è dovuto allo scoppio e succe...

10 maggio 2019 14:59
***FLASH NEWS**

Tanta paura pochi minuti fa per un incendio divampato, in via Preposto Pulvirenti, traversina della via Roma.

Secondo le primissime informazioni, l'incendio è dovuto allo scoppio e successivo incendio di una caldaia.

Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, per domare le fiamme,  sul posto in via precauzionale due ambulanze.

In aggiornamento

