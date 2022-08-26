95047

PATERNO': SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGIO ELEZIONI GIUGNO 2022, IN ATTO I PAGAMENTO

Il comune attraverso il sito istituzionale, comunica che sono in atto le liquidazioni  di pagamento dei cittadini che hanno ricoperto in qualita' di scrutatori, presidenti di seggio e segretari nel co...

A cura di Redazione Redazione
26 agosto 2022 08:33
PATERNO': SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGIO ELEZIONI GIUGNO 2022, IN ATTO I PAGAMENTO -
Il comune attraverso il sito istituzionale, comunica che sono in atto le liquidazioni  di pagamento dei cittadini che hanno ricoperto in qualita' di scrutatori, presidenti di seggio e segretari nel corso dell’ultima tornata elettorale amministrativa di giugno 2022.

Nelle prossime ore, dunque, tutti gli interessati dovrebbero ricevere il pagamento delle indennità spettanti.

 

