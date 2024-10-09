PATERNÒ, SCUOLA E ISTRUZIONE: L’ASSESSORE COLUCCIO ILLUSTRA LE INIZIATIVE DI UN SETTORE STRATEGICO

La scuola riveste un ruolo cruciale non solo per l'istruzione dei singoli individui, ma anche per la crescita e lo sviluppo complessivo di una comunità. Essa è molto più di un semplice luogo di appren...

La scuola riveste un ruolo cruciale non solo per l'istruzione dei singoli individui, ma anche per la crescita e lo sviluppo complessivo di una comunità. Essa è molto più di un semplice luogo di apprendimento; rappresenta un fulcro sociale, culturale ed economico che contribuisce a plasmare il futuro di ciascun membro e dell'intera collettività. Le scuole siciliane, e non solo quelle paternesi, presentano delle criticità legate soprattutto alle strutture ormai datate e che con grande sacrificio sono gestite dai dirigenti che ogni giorno, di concerto con l’ente comunale, assicurano il normale svolgimento delle attività didattiche. Alcune, proprio quest’anno, saranno oggetto di interventi riqualificazione grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR. Si tratta dell’I.C. Marconi ( che oggi comprende anche l’ex III Circolo didattico) e dell’I.C. “G.B. Nicolosi” ( che oggi comprende l’ex II Circolo didattico). Per rendere l’idea degli interventi che saranno attuati a seguire la sintesi dei fondi assegnati :

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA:

I.C. “G.B. Nicolosi” 3.630.000,00 €

I.C. Marconi – (plesso 1) 2.193.000,00 €

I. C. Marconi (plesso Falconieri ) 6.597.984,00 €

I.C. MARCONI- ( PLESSO ALDO MORO, ex III CIRCOLO) 4.423.203,00 € .

I fondi del PNRR rappresentano risorse importanti e senza precedenti, che vanno sfruttate per rendere più sicure e più vivibili le nostre scuole che nell’immediato avranno qualche disagio, dovuto ai lavori in corso; ma anche su questo aspetto è stato fatto un lavoro certosino, per evitare ad esempio il turno pomeridiano per sei classi dell’I.C. Marconi”. Le sei classi infatti sono stata accolte dalla parrocchia S. G. Bosco grazie alla preziosa collaborazione di Padre Maurizio Pagliara e della Curia.

POLO PER L’INFANZIA

Tra le criticità più evidenti si segnala la mancanza di un asilo nido, servizio essenziale per molte famiglie del territorio. L’asilo in Via Marco Polo negli anni vandalizzato sarà consegnato a metà Dicembre, ma considerata la richiesta del territorio siamo andati anche oltre: abbiamo chiesto e ottenuto ulteriori 2 milioni di euro per la realizzazione di un altro asilo nido (80 posti) che affiancherà quello già esistente. L’obiettivo è quello di formare un Polo per l’infanzia , assicurando ai bambini e alle lore famiglie un luogo sicuro e confortevole. Gli uffici e tutta l’Amministrazione sono già al lavoro per pubblicare, dopo la consegna, il bando per affidare il servizio, e saremo molto severi perché i servizi per l’infanzia richiedono la massima attenzione.

PIANO MENSE

Alla fine dell’estate, vista anche la richiesta delle scuole di nostra pertinenza ci siamo attivati attraverso il Piano Mense, per fornire tutte le scuole di una mensa. Si tratta di costruzioni ex novo all’interno delle aree intercettate dall’ufficio tecnico, che miglioreranno concretamente l’offerta formativa, consentendo alle famiglie di usufruire di ulteriori servizi e agli alunni di trascorrere più tempo all’interno delle scuole. La permanenza degli alunni all’interno delle scuole, in un territorio come il nostro, ad alto rischio di abbandono scolastico rappresenta una prima risposta alla situazione di forte degrado sociale che caratterizza il territorio” Nel dettaglio la richiesta dei finanziamenti per gli istituti scolastici, senza alcun onore per le casse comunali sono :

I.C. Lombardo Radice – Virgilio, plesso via Bellia € 900.000,00,

I.C “Don Milani” € 900.000,00

I. C. “G.B. Nicolosi” € 596.640,00

I. C. “G. Marconi” plesso Falconieri € 900.000,00;

La scuola è il luogo in cui gli alunni imparano a rispettare le regole, a condividere gli spazi , il luogo in cui si confrontano e incontrano diverse culture. Questo senso di comunità è essenziale per la coesione sociale e per la riduzione delle disuguaglianze.

Le continue e proficue interlocuzioni con i dirigenti e con la comunità scolastica ci hanno permesso di programmare gli interventi, senza lasciare spazio all’improvvisazione.

CCR – Consiglio Comunale dei ragazzi

I CCR sono scelte strategiche di educazione alla partecipazione democratica e civica per tutti i cittadini, e divengono opportunità di azione positiva in quanto le condizioni di vita dei bambini rappresentano gli indicatori ambientali primari della vita di tutta la comunità.

Insieme al Presidente del Consiglio stiamo già lavorando per indire le elezioni e programmare insieme ai referenti di ogni scuola una serie di attività finalizzare alla creazione di cittadini propositivi e responsabili.

ULTERIORI INTERVENTI

Per il futuro auspichiamo di impiegare ulteriori risorse a sostegno delle altre scuole non coinvolte dai fondi PNRR. In particolare ci dedicheremo all’I.C. Don Milani e all’I.C. Lombardo Radice-Virgilio, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Massima apertura anche agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e agli enti di formazione che pur non essendo di nostra pertinenza , sono sempre coinvolti in tutte le iniziative. A loro, così come alle altre scuole, abbiamo riservato una serie di progetti in collaborazione con le associazioni che operano nel territorio. Si tratta di progetti di ed. alla salute, di cittadinanza attiva, sport e benessere psico-fisico.

Un ringraziamento al sindaco Naso per la fiducia e la concreta collaborazione , alla Giunta che si è impegnata a sostenere e supportare le iniziative e a tutto il personale degli uffici tecnici ( Lavori Pubblici e Urbanistica e manutenzioni) senza i quali i nostri progetti sarebbero rimasti irrealizzati.

