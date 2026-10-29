Paternò, scuola Marconi nei locali IPAB: mamme segnalano criticità e chiedono risposte
Le mamme esprimono preoccupazione per le condizioni della struttura e riferiscono della presunta presenza di topi. Chiesti chiarimenti sulla sicurezza degli alunni.
PATERNÒ – Preoccupazione tra alcuni genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi”, attualmente ospitati nei locali dell'IPAB.
Nella serata di giovedì 29 ottobre, tre mamme, tra cui una che si presenta come rappresentante di classe, hanno contattato la nostra redazione per segnalare alcune criticità nella struttura frequentata dai bambini.
In particolare, le madri riferiscono della presunta presenza di topi nei locali scolastici. Secondo le loro testimonianze, questa mattina, intorno alle ore 8, si sarebbero verificati problemi nell'accesso alla struttura.
Una mamma lamenta inoltre di non aver ricevuto, almeno fino alla serata, comunicazioni su eventuali interventi effettuati e sulla regolare ripresa delle lezioni.
Le segnalazioni riguardano anche le dimensioni di alcune aule e le condizioni degli spazi esterni. Alcune fotografie inviate alla redazione, indicate come scattate nella struttura, mostrano tronchi tagliati affioranti dalla ghiaia, blocchi di cemento e vegetazione spontanea.
«Siamo esauste», afferma una delle madri. «Chiediamo una struttura più sicura e più agevole per i bambini», aggiunge un'altra mamma.
Le circostanze relative alla presunta presenza di roditori non risultano al momento verificate in maniera indipendente dalla redazione.
Le famiglie chiedono chiarimenti e rassicurazioni. La nostra redazione resta disponibile a pubblicare eventuali precisazioni della dirigenza scolastica e degli enti competenti.