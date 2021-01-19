PATERNÒ, SCUOLE APERTE DOMANI DOPO SENTENZA TAR, VIDEO- COMUNICAZIONE DEL SINDACO

Con Decreto n. 63 del 19.01.2021 il Presidente della III^ Sezione del TAR Catania ha sospeso l’Ordinanza n. 7 emessa dal Sindaco di Paternò in data 17.01.2021, avente ad oggetto: “Chiusura scuole sta...

Con Decreto n. 63 del 19.01.2021 il Presidente della III^ Sezione del TAR Catania ha sospeso l’Ordinanza n. 7 emessa dal Sindaco di Paternò in data 17.01.2021, avente ad oggetto: “Chiusura scuole statali primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia, di pertinenza comunale, per sanificazione locali, con proseguimento della didattica digitale integrata”.

Il Decreto è stato pubblicato nell’elenco provvedimenti consultabile sul sito della GiustiziaAmministrativa ed ha valore di notifica per gli interessati con effetto esecutivo immediato.

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 14/01/2021 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n.10 del 16/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia, da domani 20/01/2021 le lezioni riprenderanno in presenza

Dichiarazione del sindaco di Paternò Nino Naso: “È veramente inaudito. Sono indignato. Ancora una volta denunciato per avere salvaguardato la salute dei nostri figli, anche dei figli di chi mi ha denunciato. Mi chiedo se sia diventata questa una battaglia personale contro questo sindaco. Io ho solo cercato di salvaguardare la salute della nostra comunità. Siamo ligi al dovere, rispettiamo la sospensiva e gli alunni dovranno rientrare a scuola. Ma si sappia che queste azioni non mi scoraggiano. Continuerò a combattere per salvaguardare la salute non solo degli alunni ma anche dei loro genitori, degli insegnanti, del personale scolastico e dunque di tutta la cittadinanza”.