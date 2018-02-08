PATERNO': Scuole comunali chiuse per disinfestazione

Queste le disposizioni di un'ordinanza a firma del sindaco Nino Naso.

Disinfestazione generale di tutti i locali scolastici di pertinenza comunale a Paternò nei giorni 13 e 14 febbraio.

Ad essere interessati da tale intervento saranno tutte le scuole materne comunali, il 1°, 2° e 3° circolo didattico, la scuola media “Virgilio”, e gli istituto comprensivi “Don Milani”, “Guglielmo Marconi” e “G.B. Nicolosi”.

Per questi due giorni resteranno chiuse per l’esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione; così come disposto da un'ordinanza a firma del sindaco.

Le lezioni riprenderanno regolarmente il 15 febbraio.

PATERNO': Scuole comunali chiuse per disinfestazione