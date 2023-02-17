PATERNO’: SCUOLE COMUNALI CHIUSE DUE GIORNI PER DISINFESTAZIONE
17 febbraio 2023 15:03
Disinfestazione generale di tutti i locali scolastici di pertinenza comunale a Paternò nei giorni 21e 22 Febbraio 2023.
Ad essere interessati da tale intervento saranno tutte le scuole materne comunali.
Per questi due giorni resteranno chiuse per l’esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione; così come disposto da un’ordinanza a firma del sindaco Nino Naso.
Le lezioni riprenderanno regolarmente il 23 Febbraio 2023
LE SCUOLE INTERESSATE
- I Circolo Didattico
- II Circolo Didattico
- III Circolo Didattico
- S.M.S.Virgilio
- I.C.G.B.Nicolosi
- I.C.Don Milani
