PATERNO' SCUOLE: PER ORA SANIFICAZIONE RINVIATA APERTURA

Si sono riuniti oggi alle ore 17:00 al quinto piano del Palazzo di Città, invitati dal sindaco di Paternò Nino Naso, i dirigenti scolastici delle scuole dell’obbligo ricadenti nel territorio comunale,...

Si sono riuniti oggi alle ore 17:00 al quinto piano del Palazzo di Città, invitati dal sindaco di Paternò Nino Naso, i dirigenti scolastici delle scuole dell’obbligo ricadenti nel territorio comunale, insieme ai rappresentanti sindacali, per discutere delle iniziative da intraprendere in materia di contrasto al contagio da Covid-19 all’interno degli Istituti Scolastici. Il sindaco ha manifestato tutta la sua preoccupazione sugli attuali numeri di casi di positività registratisi nella città di Paternò. I sindacati hanno espresso apprezzamento sul provvedimento adottato dal sindaco di sospensione delle lezioni in presenza, facendosi portavoce delle istanze di un numero considerevole di genitori che non hanno alcuna intenzione di fare rientrare i propri figli a scuola. Tutti i dirigenti hanno condiviso la scelta operata giorno 9 novembre scorso con l’emanazione dell’Ordinanza di chiusura delle scuole affermando che hanno registrato un calo dei contagi nella popolazione scolastica proprio grazie alla chiusura. I dirigenti hanno chiesto all’Amministrazione Comunale la sanificazione delle scuole prima del rientro degli alunni nelle proprie classi. Dunque, a seguito di tale richiesta dei dirigenti, il sindaco ha deciso di ordinare la sanificazione delle scuole pubbliche di primo grado e secondarie di primo grado che si svolgerà a partire da domani giovedì 26 novembre.