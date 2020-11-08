95047

PATERNO': SECONDO GIORNO DI TAMPONI RAPIDI AL ‘DRIVE IN’, POSITIVI IL 4,35 % DEI TAMPONI

Nella giornata di ieri e di oggi sono stati effettuati - per l'intera giornata - complessivamente 1550 tamponi rapidi in modalità "Drive In" (650 ieri 7 novembre, 900 oggi 8 novembre). I positivi sono...

08 novembre 2020 20:31
Nella giornata di ieri e di oggi sono stati effettuati - per l'intera giornata - complessivamente 1550 tamponi rapidi in modalità "Drive In" (650 ieri 7 novembre, 900 oggi 8 novembre). I positivi sono risultati essere complessivamente 67 con un'incidenza percentuale generale, ad oggi, del 4,3% sul totale dei tamponi effettuati.

Questi i dati riferiti solo ai tamponi rapidi effettuati oggi: su 920 tamponi rapidi sono risultati positivi 40 persone.

Domani, toccherà agli studenti al personale docente ed il personale ATA degli istitui Liceo Classico "M. Rapisardi", l'Istituto Agrario "Redi" e l'Alberghiero "Rocco Chinnici" che effettueranno i tamponi con le stesse modalità presso lo spazio antistante la piscina comunale "Giovanni Paolo II.

  • Adrano sono risultati positive 42 persone su 570 tamponi eseguiti.
  • Catania sono stati eseguiti oggi 1.364 tamponi, con 118 tamponi positivi
  • Acireale somministrati 1.094 tamponi, con 63 tamponi positivi
  • Caltagirone realizzati 500 tamponi, con 6 tamponi positivi.

La campagna, ricordiamo, si concluderà domani lunedì 9 novembre.

 

 

