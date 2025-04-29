Paternò, segnalata acqua torbida in via Baratta: possibile problema alla condotta
Paternò (CT), 29 aprile 2025 – Nel pomeriggio di oggi, un cittadino ha segnalato la presenza di acqua torbida proveniente dai rubinetti in zona via Baratta, a Paternò. La segnalazione è stata accompagnata da una foto che mostra un bicchiere d’acqua con evidente intorbidimento.
“Deriva dalla condotta idrica, è torbida… Questo è un bicchiere preso nel pomeriggio. Avvertite se potete, per evitare che la gente che non se ne accorge la utilizzi”, ha scritto il cittadino.
Al momento non è noto se si tratti di un episodio isolato o legato a eventuali interventi sulla rete idrica.
Potrebbe trattarsi di un disturbo temporaneo causato da lavori o da un momentaneo accumulo di sedimenti nelle tubature
Si resta in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti, che potranno confermare la natura del fenomeno e fornire indicazioni più precise.