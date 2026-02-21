Paternò, segnalata più volte ma nulla cambia: Salita delle Tre Case sempre più pericolosa

Non è la prima volta che ci occupiamo della Salita delle Tre Case a Paternò. In passato avevamo già documentato il degrado del manto stradale, ma oggi la situazione appare molto più grave e non più tollerabile.

Le immagini parlano chiaro: si registra un grave cedimento strutturale, con una profonda frattura trasversale che attraversa quasi interamente la carreggiata. Non si tratta di semplici buche superficiali, ma di un vero e proprio collasso dell’asfalto, con uno scalino netto e il sottofondo ormai esposto.

Il distacco del materiale e le crepe diffuse lungo tutto il tratto sono segnali evidenti di un deterioramento avanzato che potrebbe aggravarsi ulteriormente con le piogge o con il continuo passaggio dei veicoli.

🚨 Un pericolo concreto, soprattutto in salita

Particolarmente allarmante è la posizione del dissesto: il tratto si trova in salita, condizione che aumenta sensibilmente i rischi sia in fase di frenata che di accelerazione.

Per motociclisti e ciclisti l’impatto con il cedimento potrebbe causare la perdita immediata di controllo del mezzo.

Per le autovetture il pericolo è altrettanto concreto, con possibili danni meccanici e rischio di incidenti.

Anche per i pedoni il transito diventa insidioso, soprattutto nelle ore serali o in caso di scarsa visibilità.

Le segnalazioni si susseguono da tempo, ma ad oggi non risulta alcun intervento risolutivo.

Alla luce dell’attuale stato di degrado, si rende necessario un intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino strutturale, prima che si verifichino sinistri con conseguenze per persone e mezzi.

La prevenzione, in questo caso, non è più rinviabile.