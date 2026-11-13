⚠️⚠️ ATTENZIONE Paternò, segnalazione: nuovi dossi poco visibili, residenti preoccupati chiedono verifiche

In via delle Arti e dei Mestieri i cittadini segnalano scarsa visibilità dei rallentatori nelle ore serali e chiedono verifiche.

PATERNÒ – I nuovi dossi realizzati lungo via delle Arti e dei Mestieri, nel quartiere Ardizzone, sono al centro di alcune segnalazioni giunte alla redazione di 95047.it. A esprimere preoccupazione sono alcuni residenti che chiedono maggiore attenzione alla sicurezza del tratto stradale, soprattutto durante le ore serali.

Secondo quanto riferito dai cittadini, i rallentatori sarebbero stati installati nella giornata di mercoledì 11 novembre, nella zona di via Feudo Stella. A destare preoccupazione sarebbe principalmente la scarsa illuminazione, che renderebbe difficile individuare tempestivamente i nuovi rialzi.

Un residente racconta di aver incontrato difficoltà nel superarli con la propria automobile, temendo possibili danni al veicolo. La preoccupazione riguarda anche i motociclisti e chi percorre abitualmente la strada con mezzi a due ruote.

Le segnalazioni evidenziano inoltre la presunta assenza di specifiche indicazioni di preavviso e di marcature orizzontali sui rallentatori. Le fotografie ricevute dalla redazione mostrano alcuni rialzi, sui quali non risultano visibili marcature orizzontali. Sono comunque presenti segnali stradali nelle vicinanze.

Le immagini, scattate durante il giorno, non consentono di verificare le effettive condizioni di illuminazione notturna né di esprimere valutazioni sulla regolarità delle opere.

I residenti chiedono agli uffici competenti di effettuare le opportune verifiche, valutando l'eventuale necessità di ulteriori accorgimenti per migliorare la visibilità dei dossi e garantire la sicurezza della circolazione.

La redazione di 95047.it resta disponibile a raccogliere eventuali chiarimenti da parte degli uffici competenti.