PATERNÓ, SEGNALAZIONE DALLA ZONA SAN GIOVANNI BOSCO: FORTI DISAGI DOPO LA PIOGGIA

I residenti di via Asmara, situata nei pressi della Chiesa San Giovanni Bosco a Paternò, si trovano costretti a fronteggiare una situazione ormai insostenibile ogni volta che piove intensamente.

Il problema, già noto da tempo, si ripresenta puntualmente con l’arrivo delle piogge.

La via, infatti, si trasforma in un vero e proprio fiume, rendendo impossibile uscire di casa per chiunque, compresi tre bambini che vivono in zona. Nonostante le numerose segnalazioni e sollecitazioni rivolte al Comune di Paternò e all'AMA, l’azienda responsabile della gestione delle acque, non è stata ancora trovata una soluzione concreta al problema.

I residenti, ormai stanchi di questa situazione, si rivolgono alla nostra redazione nella speranza che la loro voce venga ascoltata e che si intervenga al più presto, soprattutto in vista dell’arrivo dell’inverno, stagione in cui i temporali sono più frequenti e intensi.

Chiediamo a chi di dovere di prendere a cuore questa situazione, che non solo provoca disagi ma mette anche a rischio la sicurezza degli abitanti, e di intervenire con urgenza per garantire una viabilità sicura e accessibile per tutti.