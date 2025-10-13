Paternò, segnalazione dei cittadini: «Ogni giorno la stessa scena davanti alla villa»

PATERNÒ – Ancora una segnalazione di inciviltà quotidiana a Paternò. Ieri sera – ma come purtroppo accade «ogni santo giorno» – qualcuno ha lasciato sacchetti di rifiuti e sporcizia davanti al cancell...

PATERNÒ – Ancora una segnalazione di inciviltà quotidiana a Paternò. Ieri sera – ma come purtroppo accade «ogni santo giorno» – qualcuno ha lasciato sacchetti di rifiuti e sporcizia davanti al cancello della villa di via Libertà, trasformando l’ingresso di uno spazio pubblico in una vera e propria discarica a cielo aperto.

«Purtroppo non ho visto chi è stato – racconta un residente – altrimenti due parole gliele avrei dette!».

A peggiorare la situazione, questa mattina, la constatazione che gli operatori addetti alla pulizia sono passati senza intervenire, lasciando tutto nell’indifferenza generale.

Un episodio che ha provocato rabbia e indignazione tra i cittadini, stanchi di dover convivere con comportamenti incivili e mancanza di controlli.

La segnalazione si aggiunge a molte altre provenienti dalla stessa zona, dove l’abbandono dei rifiuti è ormai diventato un problema costante.

I residenti chiedono maggiori controlli, sanzioni per i trasgressori e interventi immediati di pulizia per restituire decoro a uno dei luoghi simbolo della città.