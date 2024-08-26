PATERNÒ. SEGNALAZIONE DEI NOSTRI LETTORI: PANETTIERE ABBANDONA IMPASTO E CENERE AI MARGINI DELLA STRADA

In redazione è giunta una segnalazione che, con una punta di ironia, mette in luce un comportamento decisamente discutibile da parte di un panettiere locale.Ci troviamo in Via della Comunità Europea,...

Ci troviamo in Via della Comunità Europea, all'inizio della strada per Schettino, nei pressi del casotto deposito Anas, dove un residente ha voluto segnalare un episodio alquanto spiacevole.

Il panettiere in questione, anziché smaltire correttamente i residui del suo lavoro, come impasto e cenere provenienti dal forno, ha pensato bene di liberarsene buttandoli ai margini della strada. Un gesto che, secondo il lettore, potrebbe essere definito ironicamente "onesto", ma che in realtà solleva diverse domande e preoccupazioni.

Perché accade tutto ciò? È la domanda che il nostro lettore si pone, lasciando spazio a riflessioni su comportamenti che, purtroppo, non sono isolati. La decisione di abbandonare i rifiuti in un’area pubblica non solo dimostra una mancanza di rispetto per l’ambiente e la comunità, ma evidenzia anche una scarsa consapevolezza delle conseguenze che queste azioni possono avere.

Lo smaltimento improprio di materiali organici e di scarto non è solo un problema estetico, ma anche igienico, con potenziali rischi per la salute pubblica e per la sicurezza stradale. La speranza è che episodi come questo possano sensibilizzare non solo chi li compie, ma anche l'intera comunità sull'importanza del rispetto delle norme e della convivenza civile.

La redazione, dunque, si unisce al lettore nel sottolineare l'importanza di una maggiore responsabilità e di un corretto comportamento da parte di tutti, affinché episodi del genere non si ripetano.

L'ambiente è un bene comune e merita rispetto da parte di ogni cittadino.