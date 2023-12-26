PATERNÒ: SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE PER L'ASSENZA DI ILLUMINAZIONE NEL PARCO DEL SOLE E STRADA ADIACENTE
Nella serata odierna, uno dei nostri lettori, Antonio, ha segnalato una preoccupante situazione di oscurità prolungata nel Parco del Sole a Paternò e nelle vie circostanti.
Da oltre una settimana, il parco è privo di illuminazione, generando disagi e compromettendo la sicurezza del luogo. La problematica si estende anche alla strada adiacente, lasciata nell'oscurità.
Antonio ha cortesemente richiesto il nostro intervento per inoltrare la segnalazione alle autorità competenti, affinché possano intervenire tempestivamente e risolvere questa criticità.
Grazie ad Antonio e a tutti i lettori che contribuiscono a tenere alta l'attenzione su questioni di interesse pubblico.