PATERNÒ, SEGNALAZIONE DI UN SERPENTE IN VIA MARCO POLO: PROBABILE BISCIA NERA

Un serpente è stato avvistato nella tarda serata di mercoledì nei pressi di via Marco Polo, nella zona Scala Vecchia di Paternò. La segnalazione è giunta in redazione intorno alle 22:45 da parte di un cittadino, che ha fornito anche una fotografia dell’animale.

Secondo quanto riportato, il rettile si muoveva lungo una pavimentazione adiacente a un muro, nei pressi di un edificio.

Dall’immagine si evince che si tratta con ogni probabilità di una biscia nera lunga circa 50 centimetri, un serpente non velenoso e generalmente innocuo. Sebbene sia piuttosto comune in alcune aree, è raro avvistarla di notte e in contesti urbani.

«Segnalo questo nelle zone Scala Vecchia a Paternò», ha scritto il segnalante. «Nei pressi di via Marco Polo… esatto, di circa 50 cm. Dovete segnalarlo soprattutto perché è indice di una trascuratezza del territorio», ha aggiunto.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che vedono nella presenza del rettile un possibile sintomo del degrado urbano e della carente manutenzione, in particolare nelle aree scarsamente illuminate o con vegetazione incolta.

La segnalazione è stata inoltrata agli enti preposti, con la richiesta di un sopralluogo per accertare l’eventuale presenza di altri esemplari.

I cittadini chiedono interventi tempestivi, soprattutto considerando la presenza di bambini nella zona e la necessità di garantire la sicurezza pubblica.