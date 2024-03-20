PATERNO’: SEGNALAZIONI DI ATTI OSCENI ALLA VILLA COMUNALE

Ci giungono diverse segnalazioni riguardanti la villa comunale di Paternò sita in via Vittorio Emanuele.Da un padre di famiglia, riceviamo la segnalazione di un uomo che durante la mattinata di sabato...

Ci giungono diverse segnalazioni riguardanti la villa comunale di Paternò sita in via Vittorio Emanuele.

Da un padre di famiglia, riceviamo la segnalazione di un uomo che durante la mattinata di sabato scorso, si masturbava seduto comodamente su una panchina.

Altre segnalazioni simili, e anche di atti sessuali compiuti in loco, ci giungono da altri cittadini. Il tutto sotto gli occhi sbalorditi di normali cittadini che usano la villa per fare una passeggiata in mezzo al verde.

Ci auspichiamo che chi di dovere intensifichi i controlli, e che l’Amministrazione comunale, che spesso ha lasciato questa zona nel degrado, provveda al più presto ad intensificare i controlli, magari con l’ausilio della polizia locale e di un custode, e che soprattutto installi un adeguato sistema di video sorveglianza in modo da prevenire reati e problemi di questo genere.

Invitiamo i cittadini e i fruitori della villa, a chiamare il 112 se vedono atteggiamenti non consoni da parte di cittadini, e a segnalarci eventuali disservizi e problemi.

LUIGI SAITTA