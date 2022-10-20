PATERNO’: SEGNALAZIONI DI RIFIUTI E SIRINGHE ABBANDONATI

Ci arriva lo sfogo amaro, e giustificato, di un cittadino Paternese che abita in piazza Cesarea. “Come ogni sera scendo la spazzatura rigorosamente differenziata, dopo un giorno di duro lavoro, e poi...

Ci arriva lo sfogo amaro, e giustificato, di un cittadino Paternese che abita in piazza Cesarea. “Come ogni sera scendo la spazzatura rigorosamente differenziata, dopo un giorno di duro lavoro, e poi mi ritrovo cumuli di spazzatura sotto casa, oltre a spacciatori. Uno schifo per questa città e una inciviltà oramai fuori controllo, mi vergogno di essere Paternese”.

Uno sfogo amaro ma giustificato dalle foto che l’utente ci ha inviato. Oltre a queste, altre foto di via Kennedy, vicino la scuola Don Milani, dove in mezzo ai rifiuti, sono perfettamente visibili delle siringhe.

Un degrado che deve essere denunciato e combattuto, per vivere meglio, e lasciare ai nostri figli un paese migliore.