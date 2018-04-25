PATERNO': SEGNALAZIONI DI TRUFFE DELLO SPECCHIETTO

Ci arrivano diverse segnalazioni di tentate truffe dello specchietto, avvenute in questi giorni a Paternò.

Uno degli ultimi episodi noti è avvenuto in via Libertà. Degli sconosciuti urtano lo specchietto rompendolo, e poi chiedendo dei soldi in contanti per chiudere la faccenda.

In questo caso, chiamate immediatamente i carabinieri, dicendo ai danneggiatori che per pagare il danno li volete sul posto, e se scappano segnalate il tutto alle forze dell'ordine, che in questi giorni hanno già ricevuto diverse segnalazioni, anche se sembra, che questi signori al momento sono noti alle forze dell'ordine e presto potrebbero passare guai seri