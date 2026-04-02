Paternò, senso unico alternato sulla S.P. 77 e chiusura sulla S.P. 102/II: le novità

PATERNO’ – Proseguono gli interventi legati ai lavori ferroviari e, con essi, anche le modifiche alla viabilità nella zona. Due ordinanze confermano infatti la proroga di importanti limitazioni al traffico su arterie provinciali strategiche del territorio.

Nel dettaglio, dal 1° aprile e fino a tempo indeterminato resterà in vigore il senso unico alternato su un tratto di circa 150 metri della Strada provinciale 77, all’altezza della nuova sede stradale, fuori dal centro abitato di Paternò.

Il provvedimento è necessario per consentire il completamento e le opere di finitura della nuova viabilità (NV05), nell’ambito degli interventi collegati ai lavori ferroviari in corso.

Parallelamente, viene prorogata a tempo indeterminato anche la chiusura di un tratto della Strada provinciale 102/II, lungo circa 300 metri, sempre in corrispondenza della nuova sede stradale realizzata temporaneamente per garantire la continuità della circolazione.

In questo caso, la limitazione riguarda sia il traffico veicolare che pedonale, con esclusione dei residenti e dei titolari delle attività presenti nella zona.

Il provvedimento si rende necessario per permettere il proseguimento dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo–Catania, nel tratto Bicocca–Catenanuova. Durante le attività resteranno inoltre in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.

Si tratta dunque di misure temporanee ma senza una scadenza definita, destinate a rimanere attive fino al completamento degli interventi infrastrutturali, con inevitabili disagi per gli automobilisti ma finalizzate al miglioramento della rete viaria e ferroviaria del territorio.