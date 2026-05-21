Paternò, senza casco e assicurazione: scattano multe e sequestri

Controllati 21 veicoli in piazza Vittorio Veneto: 4 fermi amministrativi, 2 sequestri e sanzioni per circa 2.500 euro.

Proseguono i controlli sul territorio da parte delle forze impegnate nelle attività di verifica e sicurezza stradale a Paternò. Nella giornata di ieri, i controlli si sono concentrati in piazza Vittorio Veneto, dove sono stati sottoposti a verifica numerosi veicoli e conducenti.

Nel corso delle operazioni sono stati controllati 21 veicoli. Gli agenti hanno inoltre effettuato 4 fermi amministrativi e 2 sequestri, tra cui quello di un furgone successivamente affidato alla ditta incaricata.

Diverse le violazioni al Codice della Strada riscontrate durante i controlli. In particolare sono stati elevati verbali per guida di motocicli e ciclomotori senza casco, circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Complessivamente sono state contestate sanzioni amministrative per un importo pari a circa 2.500 euro.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine e contrastare le violazioni al Codice della Strada.