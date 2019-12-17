PATERNO': SEQUESTRATA AREA CON DISCARICA ABUSIVA E RIFIUTI

Continua incessantemente il lavoro del Corpo di Polizia Municipale Nucleo Tutela Ambientale.Oggi è stata posta sotto sequestro, rende noto l’Assessore Luigi Gulisano attraverso il suo profilo social,...

