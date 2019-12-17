PATERNO': SEQUESTRATA AREA CON DISCARICA ABUSIVA E RIFIUTI

A cura di Redazione
17 dicembre 2019 14:44
Continua incessantemente il lavoro del Corpo di Polizia Municipale Nucleo Tutela Ambientale.
Oggi è stata posta sotto sequestro, rende noto l’Assessore Luigi Gulisano attraverso il suo profilo social, un area di 2500 mq sita sulla strada Paternò-Ragalna e che sono sono stati individuati i responsabili di parte del deposito e continuano le indagini per l'individuazione di altri responsabili.
