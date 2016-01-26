Paternò, sequestro di canapa indiana: c'è un denunciato

I carabinieri hanno fatto irruzione nel fondo agricolo di un 56enne

95047.it Ieri sera, a conclusione di una breve ma proficua attività info-investigativa i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno fatto irruzione nel fondo agricolo di un 56enne paternese, ubicato in Contrada Trepunti, agro di Paternò, dove hanno rinvenuto, nascosta tra la vegetazione, una mini serra con all’interno delle piante di canapa indiana di altezza compresa tra i 140 e i 70 centimetri, un barattolo contenente circa 10 grammi di “marijuana”, due lampade alogene ed un termoventilatore.

La droga e il materiale sono stati sequestrati mentre il reo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.