PATERNÒ, SERVIZI CONTROLLO “MOVIDA” E AREE URBANE: SANZIONI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato eseguito nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani paternesi nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le 04....

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato eseguito nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani paternesi nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le 04.00 (in particolare Via delle Rose e Piazza Santa Barbara), finalizzato al controllo della “mala movida” e delle aree urbane, hanno:

segnalato al competente U.T.G. 5 giovani paternesi perché trovati in possesso di 5 dosi per complessivi grammi 8 di marijuana;

contestato 30 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ed in particolare per “guida senza patente”, “mancanza della copertura assicurativa” e “guida senza casco protettivo”; al riguardo, sono stati sottoposti a sequestro 2 scooter e 1 autoveicolo, poiché circolavano sprovvisti di assicurazione;

decurtato complessivamente oltre 40 punti alle patenti di guida, ritirando due documenti di guida e circolazione;

Nel medesimo contesto operativo sono state identificate 62 persone, nonché controllati 51 veicoli e 5 esercizi commerciali.

Il servizio ha garantito una serata più tranquilla per i residenti che si sono anche complimentati per l’attività preventiva e di controllo dei militari dell’Arma che hanno evitato il formarsi di gruppi di giovani le cui condotte, sovente, possono di fatto sfociare in azioni di disturbo della serena e regolare fruizione degli spazi pubblici.