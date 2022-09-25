PATERNO'. SERVIZI CONTROLLO “MOVIDA” E AREE URBANE, SANZIONI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 7.500 €

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato eseguito nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani (in particolare via Del Progresso e via Delle Rose) finalizzato...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato eseguito nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani (in particolare via Del Progresso e via Delle Rose) finalizzato al controllo della “movida” e delle aree urbane, hanno:

segnalato al competente U.T.G. 3 giovani paternesi, perché trovati in possesso di 5 dosi per complessivi grammi 18 di marijuana;

contestato oltre 20 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, tra cui guida senza cintura e senza casco protettivo, per un valore complessivo di 7.500 €, sottoponendo a fermo amministrativo 2 scooter per guida senza casco;

decurtato complessivamente più di 40 punti alle patenti di guida;

Nel medesimo contesto operativo sono stati identificati 70 soggetti, controllati 44 veicoli e ispezionati diversi esercizi commerciali della zona.