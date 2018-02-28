PATERNO': Servizio anticrimine, due gli arrestati e tre le persone denunciate

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto delle Stazioni dipendenti, per la tutta la serata di ieri hanno setacciato palmo a palmo il territorio di competenza ottenendo i seguenti risu...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto delle Stazioni dipendenti, per la tutta la serata di ieri hanno setacciato palmo a palmo il territorio di competenza ottenendo i seguenti risultati:

Arrestati in flagranza un pregiudicato di 28 anni e la suocera di 50 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato.

I militari, coadiuvati dai tecnici dell’Enel, hanno accertato come gli stessi avevano allacciato abusivamente il contatore privato alla rete elettrica pubblica. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.

Denunciati due pregiudicati paternesi entrambi di 53 anni, poiché ritenuti responsabili di ricettazione. I due sono stati fermati ad un posto di controllo mentre viaggiavano a bordo di una Skoda Felicia, carica di 38 colli di piastrelle per pavimenti e 40 piastrelle per decoro, rubate poco prima nel deposito della ditta “C.B.S. Group S.r.l.”, con sede in Misterbianco.

Denunciato un paternese di 16 anni per evasione. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione senza alcuna giustificazione valida.

Segnalato alla Prefettura di Catania un minorenne per uso personale di sostanze stupefacenti, perquisito è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana;

Contestate 20 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per complessivi 10.800 euro, sottoposti a sequestro e fermo amministrativo 5 veicoli. Nel medesimo contesto operativo sono stati identificati 55 individui e controllati 30 veicoli.