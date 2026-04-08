Paternò, Servizio Civile alla Misericordia: prorogata la scadenza, domande entro il 16 aprile

PATERNO’ – C’è ancora tempo per candidarsi al Servizio Civile Universale alla Misericordia di Paternò. È stata infatti prorogata la scadenza per la presentazione delle domande: il nuovo termine è fissato alle ore 14:00 del 16 aprile 2026.

Un’opportunità importante per tanti giovani del territorio che vogliono mettersi in gioco e vivere un’esperienza formativa e solidale attraverso il progetto “Assistenza in Movimento”.

👥 Posti disponibili e requisiti

Sono disponibili 10 posti complessivi, destinati a ragazzi e ragazze di età compresa tra 18 e 28 anni.

Previsti anche 3 posti riservati a giovani con minori opportunità.

💰 Compenso e vantaggi

Il Servizio Civile prevede:

Assegno mensile di 519,47 euro

Riconoscimento di crediti formativi (CFU)

Certificazione delle competenze acquisite

Riserva del 15% nei concorsi pubblici

Un’esperienza che unisce crescita personale, formazione e possibilità concrete per il futuro.

📝 Come presentare domanda

Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata (DOL).

Per accedere è necessario essere in possesso di:

SPID oppure

Carta d’Identità Elettronica (CIE)

📲 Supporto ai candidati

La Misericordia di Paternò mette a disposizione supporto per la compilazione della domanda, anche tramite contatti diretti e assistenza ai giovani interessati.