Paternò, Servizio Civile alla Misericordia: prorogata la scadenza, domande entro il 16 aprile
Paternò, Servizio Civile alla Misericordia: prorogata la scadenza, domande entro il 16 aprile
PATERNO’ – C’è ancora tempo per candidarsi al Servizio Civile Universale alla Misericordia di Paternò. È stata infatti prorogata la scadenza per la presentazione delle domande: il nuovo termine è fissato alle ore 14:00 del 16 aprile 2026.
Un’opportunità importante per tanti giovani del territorio che vogliono mettersi in gioco e vivere un’esperienza formativa e solidale attraverso il progetto “Assistenza in Movimento”.
👥 Posti disponibili e requisiti
Sono disponibili 10 posti complessivi, destinati a ragazzi e ragazze di età compresa tra 18 e 28 anni.
Previsti anche 3 posti riservati a giovani con minori opportunità.
💰 Compenso e vantaggi
Il Servizio Civile prevede:
Assegno mensile di 519,47 euro
Riconoscimento di crediti formativi (CFU)
Certificazione delle competenze acquisite
Riserva del 15% nei concorsi pubblici
Un’esperienza che unisce crescita personale, formazione e possibilità concrete per il futuro.
📝 Come presentare domanda
Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata (DOL).
Per accedere è necessario essere in possesso di:
SPID oppure
Carta d’Identità Elettronica (CIE)
📲 Supporto ai candidati
La Misericordia di Paternò mette a disposizione supporto per la compilazione della domanda, anche tramite contatti diretti e assistenza ai giovani interessati.