PATERNO'. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO DELLE STRADE URBANE: 32 MULTE E 10 RIMOZIONI FORZATE
Continua il nuovo servizio di spazzamento meccanico delle strade urbane, operato dalla DUSTY.
Per consentire l'efficace svolgimento delle operazioni di pulizia, è stata disposta la sospensione della sosta veicolare nelle aree interessate. Tuttavia, questa mattina alcuni cittadini hanno avuto una brutta sorpresa: al loro risveglio, le auto parcheggiate nelle vie interessate erano scomparse o sanzionate con la multa.
Nel dettaglio, sono state elevate 32 multe e eseguite 10 rimozioni forzate delle vetture.
Calendario del Servizio di Spazzamento
Ogni Martedì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:
- Via Emanuele Bellia, tratto compreso tra via Virgillito e via Nazario Sauro, lato numeri civici pari.
- Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra via Emanuele Bellia e Largo Assisi, ambedue i lati.
- Largo Assisi, interamente.
Ogni Mercoledì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:
- Via Emanuele Bellia, tratto compreso tra via Virgillito e via Nazario Sauro, lato numeri civici dispari, compresa Piazza Della Regione.
- Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Corso Sicilia e Piazza R. Margherita, ambo i lati.
- Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra Piazza R. Margherita e via Emanuele Bellia.
Ogni Giovedì, dalle ore 01:00 alle ore 09:00:
- Via Monastero.
- Piazza Indipendenza.
- Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Piazza Indipendenza e Piazza R. Margherita.
- Via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra Piazza R. Margherita e via Cosenza.