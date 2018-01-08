I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 18enne catanese Eduard SPARTI, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte D’Appello di Catania. La scorsa notte...

PATERNO': Sfuggono a posto di blocco per proteggere ricercato, preso

La scorsa notte, l’equipaggio di una “gazzella” del Nucleo Radiomobile, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, in Corso del Popolo ha imposto l’alt a tre individui a bordo di una Fiat Panda.Il conducente, anziché rispettare il segnale, ha accelerato la corsa dell’auto generando un concitato inseguimento conclusosi poco dopo quando l’auto inseguita è andata a collidere con il basamento in cemento di una rotatoria.Identificati gli occupanti del mezzo i militari hanno accertato come il 19enne fosse destinatario di una misura cautelare in carcere, poiché dal 1° dicembre scorso si era allontanato arbitrariamente dalla Comunità Airone di San Giovanni La Punta, dov’era stato collocato dall’A.G. a seguito della commissione di alcuni reati contro il patrimonio e la persona perpetrati tra i comuni di Enna (16.5.2016) e Catania (12.4.2017).Il conducente della Fiat Panda, un catanese di 18 anni, è stato denunciato per guida senza patente.L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato nell’Istituto Penitenziario per Minorenni di Catania Bicocca.