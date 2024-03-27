PATERNO’: SI DIMETTONO DUE ASSESSORI, CRISI POLITICA IN VISTA?

Dimissioni, ieri di ben due assessori della Giunta di Nino Naso, nel pomeriggio, infatti, erano arrivate le dimissioni dell’assessore Patrizio Virgillito, seguita in serata dal collega Giuseppe Castel...

Dimissioni, ieri di ben due assessori della Giunta di Nino Naso, nel pomeriggio, infatti, erano arrivate le dimissioni dell’assessore Patrizio Virgillito, seguita in serata dal collega Giuseppe Castelli, entrambi gli assessori sono della corrente di Luca Sammartino, che a questo punto toglie la fiducia del suo gruppo all’Amministrazione Naso, e che potrebbe portare ad una crisi politica non indifferente.

Ma a cosa è dovuto questo gesto estremo? Una ipotesi potrebbe essere il taglio tra Salvini e Lombardo, che ha detto espressamente che non correrà insieme alla Lega per le europee. Naso è un uomo di Lombardo, e con questo gesto Sammartino potrebbe iniziare a dare un taglio a quella che sembrava una probabile alleanza. Ma i bene informati sussurrano che il motivo delle dimissioni non deriva da malumori nazionali, ma da mal di pancia Paternesi. Infatti, sembra che da mesi il gruppo di riferimento della Lega, che comprende oltre ai due assessori 2 Consiglieri di Luca Sammartino altri 5 che fanno capo all’ex vicesindaco Ezio Mannino, anche lui in quota Lega, abbia chiesto a Nino Naso un cambio di rotta nella gestione Amministrativa, chiedendo soprattutto maggiore qualità e impegno da parte dell’Amministrazione. Invece, sempre secondo i leghisti, non solo tutto ciò non è avvenuto, ma si continua ad andare avanti con approssimazione, senza nessuna progettualità e non tenendo conto nemmeno del programma elettorale, nonostante i molteplici contributi avuti dalla Regione, che potevano portare Paternò al centro dell’attenzione. Invece il nulla, o quasi, con diversi malumori e un Consiglio che potrebbe avere anche i numeri per la sfiducia a Nino Naso. Cosa che al momento siamo sicuri non accadrà, ma non per difendere il sindaco, ma perché al momento non c’è un fronte Comune preparato a gestire un eventuale campagna elettorale. Forse dopo le elezioni europee qualcosa si muoverà, ma per adesso si continua come avvenuto finora. Chi vivrà vedrà… Luigi Saitta