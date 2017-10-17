PATERNO': SI È COSTITUITO IL "COMITATO DI QUARTIERE ALLA SCALA"

Il comitato si propone di promuovere lo sviluppo generale del quartiere Scala Vecchia, attraverso l'attività sociale e culturale.Il principale mezzo di azione è il dialogo con, e tra, i cittadini, le...

Il comitato si propone di promuovere lo sviluppo generale del quartiere Scala Vecchia, attraverso l'attività sociale e culturale.

Il principale mezzo di azione è il dialogo con, e tra, i cittadini, le attività e le associazioni del quartiere, e le istituzioni territoriali. Ciò, permetterà di agire concretamente contro il degrado, ed i problemi in generale, che attanagliano in maniera atavica il nostro quartiere.

Per questo, sentiamo il bisogno di scendere in campo e di metterci tutte le energie, l'impegno, la volontà e la tenacia, che sono necessarie al raggiungimento dell'obiettivo finale: migliorare e rendere Scala Vecchia un posto migliore. Sappiamo che la strada è lunga e tortuosa, ma passo dopo passo il traguardo sarà sempre più vicino!

Il comitato è aperto a tutti coloro che vogliono migliorare il quartiere in modo concreto, siano essi cittadini, associazioni o attività.

I quadri dirigenziali del comitato sono: Presidente Nunzio Landro, Vice-Presidente Enza Corallo, Segretario Giuseppe Musumarra, Tesoriere Consuelo Milone.

Con la collaborazione del consigliere Rosanna Lauria

COMUNICATO STAMPA