PATERNÓ: SI É SPENTO IL PROF. ANGELINO CUNSOLO

Arriva la triste notizia della scomparsa, all’età di 90 anni del Prof. Angelino Cunsolo,

Il Prof. Cunsolo, Biancavillese di nascita e Paternese di adozione. è stato autore di una grande produzione culturale, autore di testi di patrie memorie, di raccolte poetiche e racconti.

Tra le sue iniziative il recital di poesie che si tiene ogni anno per le festività di Santa Barbara.

Ha scritto per il quotidiano La Sicilia ed anche sull’Espresso Sera, prima di fondare e dirigere la Gazzetta dell’Etna, periodico locale paternese, che pochi anni ha interrotto le pubblicazioni

Il Sindaco Nino Naso lo ricorda cosi: "Un pezzo di storia della nostra Paternò va via. Un galantuomo, un uomo di cultura, generoso, umile, attento...

Oggi la nostra Città ha perso tanto.

La tua Paternó ti ringrazia per tutte le energie profuse, per come hai portato sempre più in alto il nome della tua Città.

Riposa in pace grande Uomo e grande Prof."

Alla famiglia Cunsolo, giungono le condoglianze della nostra Redazione.