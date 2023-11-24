PATERNÒ SI MOBILITA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: DOMANI DUE EVENTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE
Sabato 25 novembre 2023, la cittadina di Paternò si unisce al resto del mondo per commemorare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, promuovendo consapevolezza e solidarietà.
Due eventi sono previsti durante la giornata, con l'intento di sensibilizzare la comunità e contribuire alla lotta contro questa grave problematica.
Appuntamento alle ore 16.30 in Piazza Livatino, dove la coraggiosa Giovanna Zizzo , mamma di Laura Zizzo vittima di femminicidio., condividerà la sua testimonianza.
Un momento toccante e potente che mira a dare voce a coloro che hanno vissuto esperienze di violenza e a ispirare un cambiamento culturale.
Il secondo appuntamento avrà luogo alle ore 17.30 presso il suggestivo Palazzo Alessi.
Unisciti a noi sabato 25 novembre per dimostrare solidarietà, ascoltare testimonianze coraggiose e contribuire a plasmare un futuro in cui la violenza di genere sia solo un ricordo del passato.