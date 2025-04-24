PATERNÒ SI PREPARA A COMMEMORARE PAPA FRANCESCO: OGGI MESSA SOLENNE CELEBRATA DAL VICARIO

AGGIORNAMENTOA causa dell'impossibilità dell'Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna, di essere presente — essendo attualmente a Roma — la Santa Messa in suffragio di Papa Francesco, prevista per og...

AGGIORNAMENTO

A causa dell'impossibilità dell'Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna, di essere presente — essendo attualmente a Roma — la Santa Messa in suffragio di Papa Francesco, prevista per oggi presso la chiesa dell'ex Monastero di Piazza Indipendenza, sarà celebrata da Don Salvatore Alì, nuovo Vicario Foraneo.

Paternò – Il prossimo 24 aprile 2025, nella suggestiva cornice della chiesa dell'Ex Monastero di Piazza Indipendenza, si terrà una Santa Messa in suffragio di Papa Francesco, recentemente scomparso.

La cerimonia religiosa, presieduta da Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Catania, sarà un momento di profonda riflessione e raccoglimento per la cittadinanza, che si unirà nel ricordo di una figura carismatica e amatissima, capace di lasciare un’impronta indelebile nella Chiesa e nella società contemporanea.

All’evento è prevista la presenza di numerose autorità civili e militari, a sottolineare l’importanza della celebrazione e l’alto valore simbolico della figura di Papa Francesco, apprezzato in tutto il mondo per il suo impegno spirituale, sociale e umano.

In occasione della manifestazione, il Comune ha disposto specifiche misure di viabilità.

Dalle ore 17:00 alle ore 22:00, e comunque fino alla conclusione dell’evento, sono sospese la circolazione e la sosta ambo i lati dei veicoli in via Monastero e in tutta Piazza Indipendenza. Sarà inoltre applicata la sanzione accessoria della rimozione forzata per i mezzi in sosta non autorizzata.

L’intera comunità è invitata a partecipare a questo momento solenne di preghiera e commemorazione, per onorare la memoria del Pontefice e il suo straordinario cammino al servizio della Chiesa e dell’umanità