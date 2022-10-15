PATERNO': Si ustiona mentre effettua dei lavori
Un uomo è rimasto ustionato nella mattinata di oggi, 15 Ottobre 2022 a Paternò in via Pietro Lupo.
La dinamica dell'infortunio è ancora al vaglio da parte dell'autorità che sono stati chiamati sul posto.
Sembra che l'uomo stesse lavorando quando avrebbe sfiorata dei cavi ed è stato investito all'improvviso da una fiammata che lo ha ferito provocandogli delle ustioni sulla mano e sul braccio, fortunatamente le ustioni riportate sono stati lievi senza gravissime conseuguenze.
Sul posto oltre i Carabinieri della locale stazione per i dovuti rilievi del caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'immobile ed i tecnici dell'Enel per il ripristino della normala attività nella zona