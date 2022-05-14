PATERNO': Siamo come I libri "Di...versi" in libertà per cultura e identità.

L'Ass. Socio/Culturale "ENOSIS" in collaborazione col Comune di Paternò sta organizzando per giorno Sabato 21 e Domenica 22 Maggio dalle ore 9 alle ore 12 presso Piazza Umberto a Paternò, la manifesta...

L'Ass. Socio/Culturale "ENOSIS" in collaborazione col Comune di Paternò sta organizzando per giorno Sabato 21 e Domenica 22 Maggio dalle ore 9 alle ore 12 presso Piazza Umberto a Paternò, la manifestazione Siamo come I libri "Di...versi" in libertà per cultura e identità.

Una raccolta fondi a sostegno delle attività di laboratorio per i bambini diversamente abili ( Con sindrome di autismo) che aderiscono al progetto di Musicoterapia ideato e realizzato da ENOSIS in seguito ad un protocollo d'intesa firmato col Comune di Paternò e che mira nel prestare specifiche attenzioni verso l'inclusione sociale nelle diversità culturali .

Durante la due giorni, si alterneranno momenti di animazione e divertimento. A conclusione dell'evento verranno sorteggiati dei premi donati da alcuni sponsor che sosterranno l'iniziativa.