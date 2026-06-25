Paternò Sicura, nuove telecamere in città: completato l’impianto da 150mila euro

Telecamere 4K, lettura targhe e centrale di controllo per monitorare punti strategici della città.

Si sono conclusi a Paternò i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza urbana, nell’ambito del progetto “Paternò Sicura”.

L’intervento, finanziato con fondi del programma POC Legalità 2014-2020, ha previsto un investimento complessivo di 150.000 euro ed è stato pensato per rafforzare la sicurezza del territorio, tutelare i cittadini e supportare le attività di controllo da parte della Polizia Locale e delle forze dell’ordine.

Il progetto ha permesso di ampliare e potenziare la rete di videosorveglianza già presente in città, con l’installazione di nuove telecamere in alcuni punti strategici del territorio comunale. L’obiettivo è quello di garantire un maggiore presidio delle aree pubbliche più sensibili, prevenire comportamenti illeciti, contrastare atti vandalici e migliorare il monitoraggio del traffico cittadino.

Tra le novità del nuovo sistema c’è anche la possibilità di leggere automaticamente le targhe dei veicoli in transito, uno strumento utile per il controllo dei flussi veicolari e per fornire un supporto concreto alle attività investigative e di prevenzione.

L’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla sicurezza delle immagini raccolte e al loro corretto utilizzo.

Il Comune di Paternò è l’ente beneficiario del finanziamento. La realizzazione dell’opera è stata affidata alla TechLab Works s.r.l.. Il responsabile unico del procedimento è Salvatore Grasso, con la collaborazione dell’architetto G. F. Ursino. Il coordinamento operativo sul territorio è stato seguito dal comandante della Polizia Locale Giovanni Rizzo.

Con la conclusione dei lavori, il progetto “Paternò Sicura” rappresenta un nuovo passo avanti nel rafforzamento degli strumenti dedicati alla sicurezza urbana e al controllo del territorio.