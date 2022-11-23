PATERNO'. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DENUNCIATO E MULTATO TITOLARE AZIENDA DISTRIBUZIONE AGRUMI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania hanno effettuato una serie di controlli finalizzati al con...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania hanno effettuato una serie di controlli finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di legislazione sociale e tutela del lavoro nell’ambito della logistica della filiera agrumicola.

Nella circostanza, a seguito dei controlli effettuati all’interno di un’azienda ubicata nel comune di Paternò ed operante nel settore della coltivazione e distribuzione di agrumi, i militari hanno denunciato il titolare, un 22enne paternese, già noto alle Forze dell’Ordine, per “violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Tra le violazioni riscontrate dai Carabinieri vi sono l’omissione dell’obbligo di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’assenza della prevista segnaletica nei locali dell’azienda, da cui sono scaturite sanzioni per un importo complessivo di 5.741 euro.