PATERNO': SOLENNITÀ DEL SS. CROCIFISSO
Al via oggi 3 Maggio, ai festeggiamenti in onore del SS Crocifisso, tradizionale giorno il quale si fa memoria,del ritrovamento della Santa Croce, da parte di Sant'Elena, in Terra Santa.
PROGRAMMA 03 MAGGIO 2019
Ore 8 00 Lo sparo di bombe dal Castello Normanno, annunceranno il giorno di festa.
Apertura della cappella, ed esposizione della reliquia della Santa Croce.
Ore 9:00 coroncina al SS Crocifisso, seguirà la recita del S. Rosario.
Ore 9:30 Santa Messa, celebrata dal rev.Do Sac. Caponnetto Giuseppe. Al termine della Messa, tradizionale appuntamento con la preghiera" MILLE VOLTE IL NOME DI GESÙ CHIAMAI" Antico componimento popolare, già in uso nel popolo paternese, che viene recitato il 3 Maggio.
Ore 17:45 Apertura della Cappella.
Ore 18:30 Recita del S. Rosario.
Ore 19:00 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal rev.Do Sac Ugo Rapicavoli, vicerettore del seminario arcivescovile di Catania, con la partecipazione della polizia municipale del comune di Paternò, congregazione del SS Crocifisso, confraternita della misericordia, del coordinamento liturgico del Xll Vicariato, e dei portatori del Cristo morto.
Al termine della celebrazione, "Calata da Cruci" il Venerato simulacro verrà prelevato dall'altare. Quest'anno il Cristo verrà portato a spalla dal corpo dei Vigili urbani di Paternò.
Ore 19:30 Processione del reliquiario della Santa Croce, e del simulacro del SS Crocifisso. Il suono della "Troccola" darà il via alla solenne processione, preceduta dalla Congregazione.
La processione si snoderà: per Via Santa Caterina, p.zza S. Barbara, p.zza Umberto I, via e p.zza S.F.D.Paola, p.zza Posta, via Teatro, p.zza Indipendenza. Ingresso nella chiesa di Santa Maria dell'Alto ( Ex Monastero) per un breve momento di preghiera e rito del bacio del Crocifisso.
Proseguo della processione per Via Monte, p.zza Santa Barbara, e via S.Caterina dove verrà impartita la benedizione, dopo lo sparo dei fuochi, ingresso in cappella, dove il Cristo verrà posizionato ai piedi dell'altare fino a giorno 11 maggio nell'ottava della festa.